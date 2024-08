Chiny zapowiedziały, że wprowadzą kontrole i regulacje dotyczące produkcji trzech środków wykorzystywanych do produkcji fentanylu - powiadomił Biały Dom. Jak oceniono, to "krok naprzód" we wspólnym działaniu antynarkotykowym. Porozumienie w sprawie podpisano w ubiegłym roku, ale jego skutki są znikome.