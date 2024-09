Aktywiści obrzucili zupą pomidorową "Słoneczniki" autorstwa Vincenta van Gogha, należące do londyńskiej galerii oraz inny obraz z serii, który został wypożyczony z Muzeum Sztuki w Filadelfii na wystawę czasową - informuje Reuters.

Do zdarzenia doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak 23-letnia Phoebe Plummer i 22-letnia Anna Holland zostały skazane za rzucanie puszkami zupy pomidorowej na to samo londyńskie dzieło sztuki w październiku 2022 r., a następnie przyklejenie się do ściany pod obrazem.