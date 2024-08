Francja. Telefony komórkowe zakazane w prawie 200 szkołach

Smartfony w rękach dzieci. Eksperci biją na alarm

Według autorów raportu, dzieci poniżej drugiego roku życia, nie powinny korzystać z urządzeń ekranowych, w tym również komputerów i tabletów. Do 11 roku życia nie powinny posiadać telefonów. Małoletni między 11 a 13 rokiem, mogą posiadać telefon, jednak bez dostępu do internetu. Dzieciom w wieku 13-15 lat wolno mieć urządzenie z podłączeniem do sieci, jednak nie powinny mieć możliwości korzystania z mediów społecznościowych aż do 15. roku życia.