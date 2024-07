Donald Tusk a Keir Starmer. "Mamy przyjaciela nad Tamizą"

Szef polskiego rządu nawiązał w ten sposób do wypowiedzi Keira Starmera z lutego tego roku. Nowy premier Wielkiej Brytanii powiedział wówczas, że " Polska jest na dobrej drodze, by w ciągu dekady wyprzedzić Wielką Brytanię pod względem wielkości gospodarki w przeliczeniu na osobę".

Wielka Brytania ma nowego premiera. Kim jest Keir Starmer?

Keir Stramer ma 63 lata. Urodził się i dorastał w miasteczku Oxted w hrabstwie Surrey jako syn ślusarza i pielęgniarki. Nowy premier Wielkiej Brytanii ukończył prawo na Uniwersytecie w Leeds. Do parlamentu wstąpił w 2015 w wieku 52 lat. Pełnił funkcję sekretarza ds. brexitu w gabinecie cieni. W 2020 roku został liderem Partii Parcy, którą cztery lata później doprowadził do zwycięstwa.

Starmer to syn pielęgniarki i ślusarza. Gdy był dzieckiem, u jego matki wykryto rzadką chorobę Stilla, która doprowadziła do utraty mowy. Nowy premier Wielkiej Brytanii często podkreślał w wywiadach, że to przeżycie bardzo go ukształtowało, a długie noce spędzone przy łóżku matki na oddziale intensywnej terapii nauczyły go determinacji.