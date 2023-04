USA: Donald Trump ogłosił kandydaturę w wyborach

O byłym prezydencie na nowo zrobiło się głośno w listopadzie ubiegłego roku, kiedy ogłosił, że będzie się ubiegał o najwyższy urząd w państwie. Stwierdził wówczas, że podczas jego kadencji "wszyscy obywatele mieli się lepiej, niż kiedykolwiek wcześniej".

Jak przekonywał, kiedy był przywódcą USA, świat był inny, lepszy. - Inflacja nie istniała, a południowa granica była szczelna. Chiny, Rosja i Korea Północna znały swoje miejsce - wyliczał.

Donald Trump zasłynął również z wypowiedzi odnoszącej się do decyzji Stanów Zjednoczonych o przekazaniu Abramsów Ukrainie. "Najpierw idą czołgi, potem atomówki. Zakończcie tę szaloną wojnę teraz. To takie łatwe do zrobienia" - przekazał. Jak sam stwierdził na konferencji konserwatywnego komitetu akcji politycznej (CPAC), jest w stanie doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie.

Problemy prawne byłego prezydenta USA

45. prezydent Stanów Zjednoczonych ma również niemałe problemy z prawem. Końcem marca Donald Trump został postawiony w stan oskarżenia przez wielką ławę przysięgłych Nowego Jorku. Sprawa ma związek domniemaną opłatą dla gwiazdy porno Stormy Daniels za jej milczenie i fałszowaniem dokumentacji finansowej.

Trump jest pierwszym prezydentem w historii USA, który został postawiony w stan oskarżenia. Sam polityk zaprzeczał zarzutom, a w oświadczeniu przekazał, że jest "kompletnie niewinny". Jeszcze zanim doszło do aresztowania, Trump zwrócił się do swoich zwolenników i wzywał, aby demonstrowali i "odzyskali ich naród".

Ostateczne 4 kwietnia były prezydent usłyszał łącznie 34 zarzuty. Trump nie przyznał się do winy i po godzinie 21 czasu polskiego opuścił gmach sądu.