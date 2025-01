Republikanin został uznany winnym 34 zarzutów , ale prowadząca sprawę skorzystała z "bezwarunkowego zwolnienia z obowiązku wykonania wyroku". Pomimo to wyrok będzie umieszczony w aktach Trumpa. Stawiająca zarzuty prokuratura nie zgadza się z tą decyzją.

USA. Trumpowi postawiono 34 zarzuty, jest decyzja

Prezydent elekt USA nie przyznał się do winy i obiecał odwołać się od wyroku skazującego. W piątek pojawił się na sali sądowej w formie zdalnej. Polityka oraz jego prawnika można było zobaczyć na zamontowanym tam telewizorze.

- To było polityczne polowanie na czarownice. (...) Jestem całkowicie niewinny, nie zrobiłem niczego złego - mówił Trump jeszcze przed wydaniem wyroku. Jak tłumaczył, "zrobiono to, aby zniszczyć moją reputację, abym przegrał wybory i oczywiście to nie zadziałało".