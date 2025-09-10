"Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia płynące z Polski i jeszcze dzisiaj prezydent planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim" - przekazał wcześniej Biały Dom w oświadczeniu przesłanym Interii. Nie wiadomo jeszcze, o której odbędzie się rozmowa.

Wiadomo, że o godz. 17:30 czasu polskiego Donald Trump ma wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami amerykańskiego wywiadu, podczas którego najprawdopodobniej otrzyma informacje na temat nocnych wydarzeń w Polsce.

W najnowszym wpisie Donald Trump zapytał: "O co chodzi z naruszaniem przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej za pomocą dronów?".

Prezydent USA swój wpis zakończył enigmatycznym "Here we go", co tłumaczyć można: "Ruszamy/Zaczyna się".

Rosyjskie drony nad Polską. Trwają rozmowy z sojusznikami

Premier Donald Tusk przekazał, że w nocy z wtorku na środę "doszło do 19 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej". Rosyjskie drony nadleciały z terytoriów Ukrainy i Białorusi. Część z nich została zestrzelona przez armię Polski i sojuszników.

Obecnie w wielu miejscach w Polsce trwają poszukiwania ich szczątków. Dotychczas odnaleziono je w jedenastu miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia oraz Nowe Miasto nad Pilicą.

Polska uruchomiła w związku z incydentem Artykuł 4. NATO, który stanowi, że państwa członkowskie będą się wspólnie konsultować za każdym razem, gdy jedna z nich uzna, że zagrożona jest jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.

Premier Donald Tusk bierze również udział w spotkaniu z przywódcami państw europejskich oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

