W skrócie 40-letnia Ukrainka poszukiwana czerwoną notą Interpolu została zatrzymana w Piasecznie przez policję podczas interwencji związanej ze zgłoszeniem o głośnej imprezie.

Kobieta ma do odbycia karę 7 lat więzienia za poważne przestępstwo popełnione na Ukrainie i zostanie deportowana.

Czerwona nota Interpolu oznacza poszukiwanie danej osoby w 196 krajach członkowskich organizacji.

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki w sobotę 21 marca. Zostali oni wysłani do jednego z domów w Piasecznie, w którym - według zgłoszenia -miała się odbywać głośna impreza.

W opublikowanym komunikacie podano, że policjanci po przybyciu na miejsce nie potwierdzili, że odbywa się w nim zabawa, jednak interwencja niespodziewanie doprowadziła do zatrzymania poszukiwanej przez Interpol kobiety.

- Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że 40-letnia kobieta, którą policjanci zastali na miejscu, jest poszukiwana na podstawie czerwonej noty Interpolu - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska.

Wpis przy nazwisku poszukiwanej kobiety pojawił się w czerwcu 2024 roku. Funkcjonariusze służb na całym świecie podczas weryfikowania jej tożsamości trafiali więc na informację o poszukiwaniach.

40-latka była poszukiwana za poważne przestępstwo popełnione na terenie Ukrainy i ma do odbycia karę 7 lat pozbawienia wolności. Czeka ją deportacja do Ukrainy.

Policja przypomina, że czerwona nota Interpolu oznacza, że dana osoba jest poszukiwana na terenie 196 krajów członkowskich organizacji. Na listę osób poszukiwanych przez Interpol trafiają osoby ścigane za najpoważniejsze przestępstwa, takie jak: rozboje, zabójstwa, oszustwa czy handel narkotykami. Wobec takich osób wydawane są międzynarodowe nakazy aresztowania.

