Donald Trump o wyroku dla Marine Le Pen. "To polowanie na czarownice"

Prezydent USA Donald Trump skomentował wyrok dla Marine Le Pen , nazywając go "polowaniem na czarownice" przez "europejskich lewaków wykorzystujących prawo przeciwko swoim przeciwnikom politycznym".

"Poniosła straty, ale nie poddała się, a teraz, tuż przed tym, co miało być Wielkim Zwycięstwem, aresztują ją pod zarzutem drobnego przestępstwa , o którym prawdopodobnie nic nie wiedziała. Dla mnie to brzmi jak błąd księgowy" - dodał.

"To wszystko jest tak złe dla Francji i Wielkiego Ludu Francuskiego, bez względu na to, po której stronie stoją. UWOLNIĆ MARINE LE PEN!" - czytamy we wpisie.