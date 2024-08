Turystka Lily King spędzała wakacje w Maroku wraz ze swoją matką Aichą. Ich czerwcowy wyjazd już się kończył - w ostatni wieczór wybrały się na kolację do restauracji , w której jadły już podczas pobytu w stolicy kraju - Rabacie.

"The Sun" opisuje, że młoda dziewczyna zmagała się z wieloma alergiami pokarmowymi , więc dla rodziny ważne było, by jeść w sprawdzonych miejscach. Mimo że wybraną restaurację już odwiedzały, matka po raz kolejny poinformowała obsługę o uczuleniach córki i produktach, których ta nie może jeść.

Maroko. Dramat w restauracji. Nastolatka zmarła w ramionach matki

Matka wezwała pogotowie, a dziewczyna wyszła na zewnątrz. Gdy Aicha chciała dołączyć do córki, kelnerzy domagali się, by ta zapłaciła rachunek. Do swojego dziecka dołączyła więc dopiero po kilku minutach.