Świat Białoruskie media: Łukaszenka trafił do szpitala



Burłakow, cytowany przez ukraiński Kanał24, uważa, że osobą, która pojawiła się na paradzie z okazji 9 maja, nie był prawdziwy Alaksandr Łukaszenka. Dlatego właśnie nie przemawiał, by nie zdradził go głos.

Alaksandr Łukaszenka. Co się dzieje z białoruskim przywódcą?

- Można znaleźć kogoś, kto wygląda jak Łukaszenka, ale głos to już inna sprawa - mówi.



Wskazuje też na mocny retusz na zdjęciach autokraty, udostępnianych przez białoruskie reżimowe media.



Według Burłakowa, teza o pojawieniu się sobowtóra Łukaszenki na obchodach 9 maja nie przeczy doniesieniom o jego problemach zdrowotnych. Te - zdaniem dziennikarza - mogą już trwać od jakiegoś czasu, dlatego też sobowtóra szukano już wcześniej.





Łukasz Rogojsz Sukcesja. Słabnący Łukaszenka nie namaści żadnego z synów



- Gdy tylko go znaleziono, to go pokazano publicznie. Ale nie odezwał się, żeby nie zdradził go głos - mówi.



Jak przypuszcza, już podczas zgromadzenia OUBZ (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), gdzie Białoruś przejęła prezydencję, mógł pojawić się prawdziwy Łukaszenka, który jednak wciąż zmaga się z konsekwencjami jakiejś choroby.

Zdrowie dyktatorów absolutnym tabu

Jak przyznał w rozmowie z Interią Michał Kacewicz , dziennikarz Biełsatu i autor książki "Łukaszenko. Dyktator w kołchozie Białoruś", zdrowie dyktatorów "było, jest i będzie tematem absolutnego tabu".

Reklama

Jednocześnie - jak stwierdził, choć nie odnosił się bezpośrednio do spekulacji o ewentualnym sobowtórze autokraty - "trzeba było pokazać Łukaszenkę, bo gdyby jego nieobecność się przedłużała, to w białoruskim systemie, jak to w systemie autorytarnym, zaczęłoby rodzić wiele plotek i spekulacji".

Ilu jest Putinów?

Liczne doniesienia o sobowtórach dotyczą też prezydenta Rosji Władimira Putina.

Na przykład były agent KGB i rosyjskiego wywiadu zagranicznego Serhij Żyrnow twierdzi, że w trakcie Parady Zwycięstwa w Moskwie nie widzieliśmy Władimira Putina tylko jego sobowtóra.