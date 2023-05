Konwój transportujący Łukaszenkę przybył do szpitala około godz. 19. W tym czasie dostęp do kliniki był zamknięty, a drogi prowadzące do niej były strzeżone przez uzbrojonych strażników - powiadomił "The Kyiv Independent".

Szpital, w którym przebywa dyktator, to Republikańskie Kliniczne Centrum Medyczne, zwane "kliniką prezydenta". Placówka mieści się nad zbiornikiem Drazdy na obrzeżach Mińska.