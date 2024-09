Czesi szykują się na powódź stulecia. Robią miejsce w zbiornikach

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Czesi opróżniają zbiorniki

Władze Kraju libereckiego zaleciły negocjacje z właścicielami tamtejszych stawów na temat możliwości wypuszczenia wody również z tych obiektów. Do końca weekendu odwołano tamtejsze imprezy plenerowe.

Szykuje się powtórka z historii

Niewykluczone, że teraz ponownie wielka woda doświadczy dużą część Czech . Czeski Instytut Hydrometeorologiczny (CHMI) ostrzega, że choć opady zaczną się w czwartek, to najintensywniejsze ulewy nadejdą w sobotę.

Czescy synoptycy wydali ostrzeżenia przed ekstremalnymi opadami na terenie całego kraju. Jedynymi wyjątkami są Karlowe Wary oraz część kraju usteckiego na północnym zachodzie. We wszystkich innych patiach Czech najbliższe dni będą wyjątkowo deszczowe.

To może być powódź stulecia

Największych ulew specjaliści spodziewają się do niedzieli wieczór na północnym wschodzie oraz na północy. Łączna suma opadów przez najbliższe cztery dni wyniesie od 150 do 250 mm. Najgorsza sytuacja prognozowana jest jednak w rejonie pasma górskiego Jesioniki we wschodnich Sudetach.