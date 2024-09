Do Polski wchodzi niż genueński Boris , który przyniesie potężne ulewy, przede wszystkim na południowym zachodzie kraju. W wielu miejscach w najbliższym czasie może dojść do powodzi i podtopień , przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jednak w Sudetach mamy do czynienia z innym, typowo zimowym opadem.

Śnieg we wrześniu

Według ekspertki opady wyniosą maksymalnie 10 cm i ograniczą się tylko do najwyższych partii gór. Możliwe będą też mieszane opady deszczu ze śniegiem . Nie należy też spodziewać się śnieżycy - będą to niewielkie opady.

Pogoda najgorsza na południowym wschodzie

Na południowym zachodzie kraju w najbliższych dniach spodziewane jest prawdziwe oberwanie chmury . We Wrocławiu do końca weekendu może spaść nawet 380 litrów wody na metr kwadratowy . Prezydent miasta Jacek Sutryk powołał w związku z tym sztab kryzysowy oraz zdecydował o odwołaniu wszystkich miejskich imprez.

W czwartek IMGW prognozuje największe sumy opadów w województwach dolnośląskim i opolskim (do 35 mm), wielkopolskim (do 25 mm), łódzkim (do 20 mm) i kujawsko-pomorskim (do 20 mm). W województwach świętokrzyskim i małopolskim lokalnie mogą też pojawić się burze.