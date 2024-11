Czerwony alert w Hiszpanii. "Zagrożenie jest ekstremalne"

Dwa tygodnie temu południowo-wschodnią Hiszpanię nawiedziły potężne ulewy przyniesione przez burzowe zjawisko znane jako DANA. Spowodowało to niszczycielskie powodzie, w wyniku których zginęło co najmniej 220 osób. Teraz, również na zniszczonych wtedy terenach, może dojść do powtórki.