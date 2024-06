Wybory do Izby Gmin zbliżają się wielkimi krokami - do głosowania zaplanowanego na czwartek 4 lipca pozostało niespełna półtora tygodnia. Według najnowszych sondaży silną pozycję lidera z pewną większością w przyszłym parlamencie utrzymuje Partia Pracy .

Wybory w Wielkiej Brytanii. Miażdżąca przewaga Partii Pracy. Reform UK goni konserwatystów

Wybory w Wielkiej Brytanii. Głosowanie 4 lipca

Z kolei w najnowszym badaniu przeprowadzonym między 20 a 21 czerwca przez grupę "We Think" Partia Pracy zanotowała rekordowe w ostatnim czasie 43 proc., a Partia Konserwatywna 22 proc. , utrzymując bezpieczną przewagę przed Reform UK (13 proc.). Dalej Liberalni Demokraci - 8 proc., Zieloni - 7 proc., SNP - 3 proc.

Wybory w Wielkiej Brytanii. Jednomandatowe okręgi wyborcze

Warto jednak zwrócić uwagę, że w wyborach powszechnych do Izby Gmin obowiązuje system jednomandatowych okręgów wyborczych. Oznacza to, iż kraj podzielony jest na liczbę okręgów odpowiadającą liczbie miejsc w parlamencie (w przypadku Wielkiej Brytanii to 650 - red.). Z każdego okręgu do Izby dostaje się wyłącznie jeden kandydat z największym poparciem.