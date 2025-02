Ministerstwo Handlu Chin zapowiedziało w niedzielę, że zakwestionuje cła nałożone w sobotę Donalda Trumpa w Światowej Organizacji Handlu ( WTO ) i podejmie "środki zaradcze" w odpowiedzi na podatek, który wejdzie w życie we wtorek, poinformowały Ministerstwa Finansów i Handlu.

Resort podkreślił również, że prezydent Stanów Zjednoczonych "poważnie narusza" zasady handlu międzynarodowego. Pekin wezwał Waszyngton do "nawiązania szerszego dialogu i zacieśnienia współpracy".

Donald Trumpa nałożył cła na Chiny. Pekin reaguje

Agencja Reutera zaznacza, że złożenie pozwu do WTO to "krok symboliczny" , jaki ChRL już wcześniej podjęła przeciwko Unii Europejskiej , za nałożenie przez Brukselę ceł na chińskie samochody elektryczne.

Donald Trump argumentował, że nałożenie 10-procentowe ceł na import z Chin to efekt rzekomo nadmiernego przepływu fentanylu z Państwa Środa do USA - to niebezpieczny środek przeciwbólowy i anestezjologiczny, który stosowany jest jako narkotyk i powoduje bardzo silne uzależnienie.