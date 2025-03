W dniu, w którym nie ukazał się biuletyn medyczny, poinformowano dziennikarzy, że utrzymuje się stabilny stan 88-letniego Franciszka , co - jak się zaznacza - samo w sobie jest pozytywnym elementem, potwierdzającym zaobserwowaną ostatnio stopniową, lekką poprawę, przy złożoności sytuacji klinicznej.

W opublikowanym przez Watykan tekście papież napisał o rozpoczęciu Wielkiego Postu przypominając, że "wzywa on do nawrócenia serca i prowadzi do radości Wielkanocy".