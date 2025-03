O aktualnej sytuacji frontowej i możliwych rozmowach pokojowych Richard Shirreff mówił na łamach brytyjskiego The Sun. Były zastępca Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie podkreślił, że poważnie "obawia się" o przyszłość Ukrainy i krajów Sojuszu znajdujących się we wschodniej Europie.

- To da Putinowi okazję do ogłoszenia zwycięstwa i dozbrojenia, ulepszenia i odbudowy sił zbrojnych. A potem, kiedy to zrobi, skończy z Ukrainą. Ponieważ nigdy nie zrezygnuje ze swojego celu przejęcia całego kraju - przekonywał.