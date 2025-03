"Gorzej niż w Afganistanie". Amerykański senator apeluje do Trumpa

Amerykański senator na antenie Fox News komentował niedawne decyzje Donalda Trumpa dotyczące wstrzymania dostaw sprzętu wojskowego do Kijowa , a także ograniczenie informacji wywiadowczych przekazywanych Siłom Zbrojnym Ukrainy .

Zdaniem Lindseya Grahama takie działania, finalnie, mogą doprowadzić do upadku Ukrainy .

- Gdybyśmy zamknęli Ukrainę, byłoby gorzej niż w Afganistanie. Nie sądzę, żeby prezydent Trump miał na to ochotę. Dopóki nie zawiesimy ognia, dałbym Ukrainie to, czego potrzebuje pod względem wywiadu i broni do samoobrony - stwierdził, przypominając upadek prozachodniego rządu w Afganistanie w 2021 roku.