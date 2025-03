Prezydent apeluje do europejskich sojuszników. "Bardzo poważny błąd"

W niedzielę prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu we francuskiej stacji telewizyjnej LCI. Głowa państwa przekonywała, że amerykański prezydent Donald Trump jest "bez żadnych wątpliwości" szansą dla Ukrainy.

Jak dodał, "nie ma również żadnych wątpliwości co do tego, że Stany Zjednoczone, jako najpotężniejsze państwo na świecie, mają możliwość wywierania wpływu na Rosję , nie tylko militarnie, ale także gospodarczo".

Polityk zwrócił również uwagę na doświadczenie Trumpa w sferze biznesu. - Jasno zapowiedział, że przygotowuje surowe sankcje gospodarcze wobec Rosji , co wydaje się skuteczne - stwierdził.

Jednocześnie Duda ostrzegł, że Rosja "zawsze będzie niebezpieczna, dopóki będzie realizować to, co nazywamy: imperializmem rosyjskim". Jak wyjaśnił, polega on na zawłaszczaniu innych państw i narodów, na narzucaniu im rosyjskiego modelu w ich krajach.