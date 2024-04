Spotkanie na linii Olaf Scholz - Xi Jinping. Politycy o pokoju na Ukrainie

Z kolei Olaf Scholz opublikował w sieci wpis, w którym stwierdził, że spotkanie z Xi w Pekinie nie opiera się wyłącznie na współpracy między Niemcami a Chinami, ale dotyczy również Ukrainy . "Moje spotkanie z prezydentem Xi dotyczy również tego, w jaki sposób możemy bardziej przyczynić się do sprawiedliwego pokoju na Ukrainie " - napisał.

"To dobrze, że od czasu mojej ostatniej wizyty w Chinach doszło do intensywnej wymiany między naszymi rządami. Mamy wiele tematów " - dodał Scholz.

Chińskie towary w Europie. "Konkurencja musi być uczciwa"

- Chiński eksport pojazdów elektrycznych, baterii litowych i produktów fotowoltaicznych nie tylko wzbogacił globalną podaż i złagodził presję inflacyjną, ale także w znacznym stopniu przyczynił się do reakcji na zmiany klimatyczne oraz zieloną i niskoemisyjną transformację - oświadczył Xi Jinping. Olaf Scholz przemawiając do studentów w Szanghaju nadmienił zaś, że chociaż w Europie pojawiają się chińskie samochody, to "konkurencja zawsze musi być uczciwa".