Całkowity chaos na Kubie. Najpierw blackout, teraz nadchodzi huragan

Ciąg dalszy chaosu na Kubie. Od piątku na wyspie panuje całkowity blackout spowodowany paraliżem systemu energetycznego. Mimo iż władze obiecały wznowić dostawy prądu, nie udało się tego zrobić do sobotniego wieczora. Tymczasem do brzegów Kuby nadciąga niszczycielski huragan, którego wiatr może osiągnąć prędkość do 140 km/h.