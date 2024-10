Tornada, powodzie, sztormy. Niszczycielski Milton dotarł do Florydy

Huragan Milton dotarł do zachodnich wybrzeży Florydy w środę o godz. 20.30 czasu lokalnego (ok. 2:30 czasu polskiego), jako huragan kategorii 3, przynosząc silny wiatr o prędkości ponad 165 km/godz., groźne tornada i zagrożenie powodziami w większości stanu. Poziom wody w Zatoce Meksykańskiej wzrósł w pobliżu Sarasoty o ponad 2.4 m.

Huragan Milton dotarł do wybrzeży Florydy. Tornada, powodzie, sztormy

Katastrofalne i zagrażające życiu nagłe powodzie, od umiarkowanych do dużych, są spodziewane w centralnej i północnej części Półwyspu Florydzkiego. Opady na tych obszarach mogą do czwartku sięgać od 15 do 30 cm, a lokalnie nawet do ponad 45 cm.