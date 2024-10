Żywioł dotarł do Florydy w środę wieczorem. Uderzył nieopodal Siesta Key i był wtedy huraganem trzeciej kategorii. Choć już osłabł do kategorii pierwszej, to wciąż pozostawia po sobie szlak zniszczenia. Obecnie huragan opuścił już stały ląd i dotarł do Atlantyku.