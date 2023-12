Burmistrz Londynu zablokował dostawy do Ukrainy. Samochody trafią na złom

Sadiq Khan, burmistrz Londynu, zdecydował o zablokowaniu planu wysłania do Ukrainy samochodów, o co kilka miesięcy temu prosił mer Kijowa Witalij Kliczko. Mowa o autach, które w przeciwnym razie zostałyby zezłomowane, a to z tego powodu, że nie spełniają londyńskich norm emisji spalin. Kliczko wskazywał, że niektóre z nich mogłyby służyć np. w celach transportowych czy ratujących życie.