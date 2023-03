Alice i Kennedy zdali sobie sprawę z pomyłki dopiero wtedy, gdy stali w kolejce do lotniskowej odprawy. Okazało się, że samolotem Ryanaira dolecą nie na Węgry, a do stolicy Rumunii.



Pomyłka o kilkaset kilometrów

Kilkusekundowy film o tytule "Kiedy myślicie, że zarezerwowaliście loty do Budapesztu" w serwisie TikTok obejrzano ponad 4 mln razy.

W kolejnym nagraniu Australijka wytłumaczyła widzom swoje dalsze losy. Okazało się, że para postanowiła zmienić pierwotne plany i spędzić wakacje w Rumunii.

- Było wspaniale - zapewniła kobieta. W następnych nagraniach pochwaliła się m.in. zwiedzaniem stolicy i spacerem po zamku w Branie, który uchodzi za siedzibę legendarnego wampira, hrabiego Drakuli.

Internauci służą dobrą radą

Alice wytłumaczyła też, jak doszło do pomyłki. Okazało się, że lot do Rumunii zarezerwował Ben Kennedy.

- Mój najlepszy przyjaciel mieszka teraz w Nowej Zelandii. Przyjechał do Australii i zaskoczył mnie. Okazało się, że zarezerwował nam lot gdzieś do Europy Wschodniej. No i w taki sposób skończyliśmy w Bukareszcie - przekazała kobieta.

Jeden z komentujących uprzedził Australijczyków, by wracając do kraju nie wsiedli przypadkowo do samolotu lecącego do... Austrii.



Sidney zamiast Sydney

"New York Post" przypomina, że to kolejna podobna wpadka w ostatnich miesiącach. Dziennik w lutym opisywał przypadek mieszkańca Nowego Jorku, który zamiast do Sydney w Australii doleciał do Sidney... w stanie Montana. Tu o pomyłkę było jednak zdecydowanie łatwiej - kod lotniska w Australii to SYD, a kod Sidney w USA - SDY.



- Zobaczyłem mały samolot, do którego weszło dziewięć osób. Pomyślałem: Jak ja mam tym dolecieć do Australii? - relacjonował mężczyzna.