W skrócie Szef MI5 Ken McCallum ostrzega, że Wielka Brytania mierzy się z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, Iranu i Chin, a także aktywacją terrorystów przez Al-Kaidę i Państwo Islamskie.

Liczba spraw związanych z działalnością zagrażającą bezpieczeństwu wzrosła o 35 proc., a MI5 udaremniła szereg planów szpiegowskich i terrorystycznych.

Brytyjskie służby wykrywają różne formy ingerencji ze strony obcych państw, takich jak szpiegostwo, próby uciszania dysydentów i sabotaż, stale monitorując zagrożenia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas dorocznego wystąpienia w siedzibie MI5 w Londynie McCallum oświadczył, że liczba osób objętych dochodzeniami w sprawach działań zagrażających państwu wzrosła o 35 proc., zaś wrogie narody posługują się metodami stosowanymi niegdyś przez terrorystów.

Szef brytyjskich służb wywiadowczych wyjawił, że agencja udaremniła "szereg planów wrogiej inwigilacji" ze strony Rosji. Wykryła ponad 20 wspieranych przez Iran spisków, które mogłyby prowadzić do ofiar śmiertelnych.

- W 2025 r. MI5 zmaga się z większą liczbą i różnorodnością zagrożeń ze strony terrorystów i podmiotów państwowych niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział.

Szpiegostwo w Europie. Rosja, Iran i Chiny zaprzeczają oskarżeniom

Wielka Brytania wielokrotnie informowała o wrogich działaniach Rosji, Iranu i Chin. Państwa te zaprzeczają wszelkim oskarżeniom kierowanym pod ich adresem.

Na początku bieżącego roku sześciu Bułgarów trafiło do więzienia za szpiegostwo na rzecz Rosji, a pięciu mężczyzn zostało skazanych za podpalenie w Londynie siedzib firm powiązanych z Ukrainą. Według strony brytyjskiej robili to na zlecenie rosyjskiej grupy Wagnera.

- Wraz z naszymi partnerami w całej Europie MI5 będzie nadal wykrywać tych, którzy przyjmują rozkazy od rosyjskich bandytów - powiedział McCallum. - Będziemy też badać tropy prowadzące do wydających rozkazy, którym wydaje się, że są anonimowi. (...) Nie są - podkreślił.

McCallum powiedział, że Pekin stara się zwabiać naukowców do Chin i cichcem ingerować w życie publiczne Wielkiej Brytanii. Ponadto Chiny nękają prodemokratycznych dysydentów.

Zagrożenie terrorystyczne dla Wielkiej Brytanii. Władze wskazują na Państwo Islamskie

Z kolei Teheran "gorączkowo" próbuje uciszyć swoich krytyków na całym świecie. McCallum przytoczył przykład Australii, która ujawniła udział Iranu w antysemickich spiskach, oraz władz holenderskich, które wykryły nieudaną próbę zamachu.

McCallum stwierdził, że zagrożenie terrorystyczne dla Wielkiej Brytanii pozostaje "ogromne", a od 2020 r. MI5 i policja udaremniły 19 spisków znajdujących się w zaawansowanych fazach realizacji.

- Al-Kaida i Państwo Islamskie ponownie stają się bardziej ambitne, wykorzystując niestabilność za granicą, aby zdobyć mocniejszą pozycję - powiedział.

"Żaden dokument nie jest idealny". Klimczak o szczegółach umowy koalicyjnej Polsat News Polsat News