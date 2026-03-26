Bliski Wschód
Huti rozważają dołączenie do wojny. Ich asem w rękawie jest jeden punkt

Alicja Krause

Jemeńscy Huti są gotowi przyłączyć się do wojny na Bliskim Wschodzie i stanąć po stronie Iranu, jeżeli zajdzie taka potrzeba - poinformowała w czwartek agencja Reutera, wskazując, że może to przyczynić się do zakłócenia międzynarodowej żeglugi. Przed laty to samo plemię włączyło się do wojny w Strefie Gazy, wywołując chaos na Morzu Czerwonym.

Ludzie wśród ruin, rakieta na tle pochmurnego nieba
Huti mogą przyłączyć się do wojny w Iranie. W Strefie Gazy stanęli po stronie Hamasu (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Jemeńscy Huti zadeklarowali gotowość przyłączenia się do wojny na Bliskim Wschodzie po stronie Iranu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Włączenie Huti do konfliktu może skutkować zablokowaniem cieśniny Bab al-Mandab, co według agencji Reutera grozi poważnymi zakłóceniami w globalnym handlu i wzrostem cen energii.
  • Wcześniej Huti przyłączyli się do walk w Strefie Gazy, atakując statki handlowe i przyczyniając się do finansowej zapaści Kanału Sueskiego.
Informację o możliwym włączeniu się Huti do wojny na Bliskim Wschodzie przekazał agencji Reutera jeden z przywódców tego ruchu. Struktura ta ma charakter polityczno-militarny i skupia plemiona zajdyckie, które zamieszkują północno-zachodni Jemen.

- Jesteśmy w pełni militarnie gotowi na wszystkie scenariusze. Jeśli chodzi o szczegóły związane z ustaleniem godziny zero, pozostawiamy je kierownictwu, a my monitorujemy rozwój wydarzeń i będziemy wiedzieć, kiedy jest odpowiedni moment na działanie - powiedział jeden z przywódców ruchu, oceniając, że do tej pory Iran "radzi sobie dobrze" i wszystko "idzie po jego myśli".

- Gdy zobaczą, że Iran najbardziej ich potrzebuje, wtedy się ruszą - skomentował w rozmowie z Reuterem Amr Al-Bidh, członek kierownictwa jemeńskiej separatystycznej Rady Przejściowej Południa (STC).

Huti chętni pomóc Iranowi. Mogą zaangażować się w wojnę

Jeżeli Huti włączą się do wojny i staną po stronie Iranu, ich oczywistym celem będzie cieśnina Bab al-Mandab, u której wybrzeży położony jest Jemen. Jak wskazuje agencja Reutera, obszar ten stał się kluczowy po tym, jak Teheran skutecznie zamknął cieśninę Ormuz.

Obecnie Bab al-Mandab odgrywa ważną rolę w globalnym handlu i jest punktem przeładunkowym ropy naftowej oraz gazu ziemnego - łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i Oceanem Indyjskim.

Ewentualna blokada również tej cieśniny może przynieść poważne konsekwencje dla stabilności globalnych łańcuchów dostaw i przełożyć się na gwałtowny wzrost cen energii.

Zobacz również:

Iran rozmieścił miny na wyspie Chark. To element przygotowań na potencjalny atak lądowy USA
Bliski Wschód

Iran przygotowuje się na atak USA. Operacja na kluczowej wyspie

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Zgodnie z przewidywaniami agencji, zaangażowanie Huti w wojnę w Iranie może wywołać światowy chaos żeglugowy oraz handlowy. Zdaniem analityków przedstawiciele ruchu czekają na odpowiedni moment, aby dołączyć do konfliktu i wywrzeć maksymalną presję na Izrael oraz Stany Zjednoczone.

Jemeńscy Huti atakowali już wcześniej. W Gazie wsparli Hamas

Jeśli Huti zaangażują się w trwającą obecnie wojnę na Bliskim Wschodzie, będzie to kolejny duży konflikt, w którym odegrają swoją rolę. Jak opisywała pod koniec stycznia 2024 roku agencja Associated Press, jemeńscy rebelianci przyłączyli się do wojny w Strefie Gazy.

Wówczas Huti, próbując powstrzymać izraelską ofensywę przeciwko Hamasowi, zaatakowali statki handlowe pływające po wodach łączących Azję z Europą i Stanami Zjednoczonymi. Ich działania przyczyniły się do finansowej zapaści Kanału Sueskiego, łączącego Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Wpływy finansowe z przepływania tym szlakiem stopniały o połowę.

Huti są jedną ze stron trwającej od 2015 roku wojny domowej w Jemenie i kontrolują dużą cześć tego państwa, w tym wybrzeże Morza Czerwonego. Grupa uznawana jest przez Zachód za organizację terrorystyczną.

Źródła: agencja Reutera, Associated Press

Zobacz również:

Pakistan interweniuje w sprawie wojny w Iranie. Dwaj politycy usunięci z listy celów Izraela
Bliski Wschód

Pakistan zwrócił się z prośbą do Waszyngtonu. Izrael zareagował natychmiast

Alicja Krause
Alicja Krause
