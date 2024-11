Brytyjska technologia trafiła do Rosji. Pośrednikiem firma influencerki

Brytyjski producent eksportowanego do Rosji sprzętu Beck Optronic Solutions , który dostarcza komponenty do czołgów Challenger 2 i myśliwców F35 , twierdzi, że nie naruszył sankcji, nie ma żadnych powiązań z Rosją ani Kirgistan em, nie wie nic o tych dostawach, a dokumenty celne mogły zostać sfałszowane.

Rosja otrzymała brytyjski sprzęt wart miliony dolarów

Śledztwo doprowadziło dziennikarzy BBC do 25-letniej Walerii Bajgaszczyny , pochodzącej z Kazachstanu , a obecnie mieszkającej na Białorusi . Z mediów społecznościowych modelki i infuencerki wynika, że prowadzi ona wystawny styl życia . W ciągu ostatnich dwóch lat odwiedziła Dubaj, Sri Lankę czy Malezję.

Media społecznościowe kobiety nie wskazują, by była ona szefową firmy, która miała pośredniczyć w przekazaniu objętym sankcjami przedsiębiorstwom w Rosji sprzętu. Ujawniają to jednak dokumenty celne, do których dotarli dziennikarze. Brytyjski nadawca wskazuje jednak, że nie ma poszlak, które mogłyby świadczyć o tym, iż Beck Optronic Solutions świadomie wspiera rosyjski przemysł wojskowy.