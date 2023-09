Jak dowiedziała się PAP, zgodnie z propozycją Kijowa ministerstwo gospodarki Ukrainy miałoby samodzielnie podejmować decyzje w sprawie pozwoleń na eksport zboża do UE , w tym krajów graniczących z Ukrainą, nawet w sytuacji gdy kraje UE byłyby przeciwne takiemu pozwoleniu.

Pozwolenia na eksport zboża byłyby konsultowane z państwami UE i Komisją Europejską, ale niezależnie od wyników konsultacji, ostateczna decyzja miałaby należeć do Kijowa.

Spór o ukraińskie zboże

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do tych krajów został wprowadzony przez KE na początku maja w wyniku porozumienia z tymi państwami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych pozostawał dozwolony.