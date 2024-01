Łoś jest symbolem Szwecji i jej dzikiej przyrody. W żadnym innym kraju na świecie liczba tych zwierząt w przeliczeniu na kilometr kwadratowy nie jest tak wysoka. Mimo to szwedzkie łosie mogą wkrótce trafić na czerwoną listę gatunków zagrożonych wyginięciem .

Szwecji straci swój symbol? Gwałtowny spadek populacji

Według portalu Wild Sweden w kraju każdego roku rodzi się ok. 100 tysięcy cieląt łosia. Ich populacja wzrasta wówczas do ok. 400 tysięcy, krótko potem jest jednak redukowana.