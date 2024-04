Atak niedźwiedzia na Słowacji. Drugi taki incydent w ciągu 48 godzin

Do spotkania pary z niedźwiedziem w pobliżu wsi Pribylina doszło w niedzielę, ale dopiero dzień później poinformowały o tym media, a zdarzenie potwierdziła podległa resortowi środowiska Państwowa Ochrona Przyrody (SzOP).

Atak niedźwiedzia na Słowacji

Do zdarzenia doszło na szlaku turystycznym w odległości około siedmiu km od wsi. Miejsce zbadał zespół interwencyjny do spraw niedźwiedzia brunatnego SzOP wspólnie z policją. W tym czasie zaatakowana para czekała w pobliskiej szopie, w której ukryła się przed zwierzęciem. Lokalne władze wezwały mieszkańców i turystów do zachowania zwiększonej ostrożności.