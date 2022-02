W dogrywce programu "Gość Wydarzeń" prowadzący Grzegorz Kępka zapytał ministra sportu Kamila Bortniczuka o sytuację pandemiczną podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. - Jak to wygląda? Kiedy są przeprowadzane obowiązkowe testy na obecność koronawirusa? - pytał dziennikarz.

Kamil Bortniczuk: Rygory są tutaj bardzo poważne

- Rzeczywiście rygory są tutaj bardzo poważne. Na lotnisku już witają nas osoby w pełni ubrane w kombinezony ochronne. Nie da się opuścić lotniska bez testu. Później zostaje się bezpośrednio przewiezionym do pokoju hotelowego i tam oczekuje się na wynik testu. Dopiero po uzyskaniu negatywnego wyniku można udać się do restauracji. Każdego dnia rano przed śniadaniem w pokoju hotelowym jest też obowiązek wykonania testów. Test możemy wykonać w specjalnym punkcie, przez odpowiednie służby - powiedział Bortniczuk.



Reklama

Dodał, że nie słyszał o nieprzyjemnościach, które miały spotkać polskich sportowców ze względu na restrykcje covidowe. - Żaden sportowiec z Polski się nie skarżył, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo - powiedział minister.



- Wszyscy przyjeżdżający do Chin dostają list powitalny, w którym są informowani, że w razie pozytywnego wyniku na COVID-19 zostaną zaopiekowani - zaznaczył.



"Jestem optymistą jeśli chodzi o sportowe szanse Polaków"

Grzegorz Kępka zapytał ministra sportu także o to, jak ocenia szanse medalowe Polski. - Jestem nie tylko z urzędu, ale także z charakteru zawsze optymistą jeżeli chodzi o sportowe szanse Polaków. Wszyscy liczyliśmy na Natalię Maliszewską i mamy nadzieję, że jutro w kwalifikacjach na 500 metrów zobaczymy ją ze świetnym wynikiem i że z każdym dniem będzie tylko coraz lepiej.

Kamil Bortniczuk dodał także, że wyniki na treningu pokazują, iż "ci którzy mówili, że polscy skoczkowie w kontekście najważniejszej imprezy sezonu zasługują na kredyt zaufania po tych kilkunastu latach ciągłych sukcesów najprawdopodobniej mieli rację".



- Kamil Stoch w trzech skokach treningowych ani razu nie zszedł poniżej 100 metrów, co jest bardzo dobrym wynikiem i daje podstawy, żeby myśleć o medalu w najbliższą niedzielę - powiedział. Minister sportu mówił także, że Polska "ma szybkich łyżwiarzy, którzy potrafią zaskoczyć".

Bortniczuk nie powiedział jednak, ile medalów dla Polski przewiduje podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. - To jest sport. W sporcie niezależnie od przygotowania, szczęścia, kondycji dnia, można zrobić wszystko dobrze i medali nie zdobyć. Trzy medale niewątpliwie byłyby sukcesem - zaznaczył.





Kamil Bortniczuk: Imprez sportowych nie należy łączyć z polityką

Na pytanie dziennikarza, czy podczas Igrzysk Olimpijskich czuje atmosferę polityczną, Bortniczuk odparł, że nie. - To jest pierwszy mój wyjazd na Igrzyska Olimpijskie i ja tej polityki specjalnie nie czuję. Zgadzam się z tym, co mówił Leszek Muller, że imprez sportowych nie należy łączyć z polityką. To jest święto sportu i trzeba oddzielić sport od polityki - podkreślał Bortniczuk.

Dodał jednak, że to, co zdominowało tegoroczne święto sportu, to pandemia koronawirusa: Ta impreza jest rzeczywiście "przykryta" przez pandemię koronawirusa. Czujemy się tu trochę jak w luksusowym więzieniu - powiedział minister w nawiązaniu do swoich wcześniejszych wypowiedzi związanych z "poważnymi rygorami".