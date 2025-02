Rząd premiera Pedro Sancheza przyjął projekt ograniczenia tygodnia pracy do 37,5 godzin. Obecnie Hiszpanie muszą pracować 40 godzin. Ostateczną decyzję w sprawie podejmą Kortezy, gdzie rządzący socjaldemokraci i ich koalicjanci nie mają stałej większości. Co istotne, zastrzeżenia do zmian składał m.in. minister gospodarki.