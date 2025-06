Siły te mają zostać przeniesione w inne miejsca. Niewykluczone, że posłużą jako wsparcie w umacnianiu sił przygranicznych. - Rosja jest zmuszona do formowania nowych jednostek wzdłuż granicy z Finlandią - przekonywał szef MSZ.

Decyzja ma być podyktowana rzekomą troską o "zmniejszenie napięć wzdłuż granic z państwami sąsiednimi". Jednocześnie sam minister wyraził wątpliwość co do tego, by szkolenia miały odbywać się z dala od granicy z Polską.