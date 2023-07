Według doniesień lokalnej stacji Televisa, eksplozja ładunków nastąpiła w pobliżu pojazdu, którym podróżowali funkcjonariusze służb bezpieczeństwa.

Meksyk. Samochód służb najechał na minę. Zginęło trzech mundurowych

Do eksplozji doszło we wtorek krótko przed godziną 19. Burmistrz Tlajomulco, Salvador Zamora, wyjaśnił, że do ataku doszło, gdy agenci przeprowadzali inspekcję jednej z działek.

Poszkodowani trafili do różnych szpitali. Z uwagi na rozległe poparzenia ciała do transportu rannych wykorzystano mobilne jednostki intensywnej terapii.