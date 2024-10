"Decyzja ta, podjęta z głębokim żalem, została podyktowana potrzebą zachowania przejrzystości i bezstronności w działaniach Instytutu i w żaden sposób nie miała na celu zakwestionowania prawa dwojga ludzi do zawarcia związku małżeńskiego" - zaznaczono w komunikacie.

Stracili pracę w Watykanie, bo zawarli małżeństwo. Papież milczy mimo próśb

Do sprawy odniosła się przedstawicielka pary, adwokat Laura Sgro . Prawniczka poinformowała, że w lutym tego roku para powiadomiła swojego pracodawcę o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego. Tymczasem nowe przepisy zakazujące zawierania małżeństw przez pracowników weszły w życie dopiero w maju.

Para zakwestionowała tę decyzję i planuje przekazać sprawę do sądu. Uważają ją za "nieważną, bezprawną i poważnie szkodliwą". Jak podało CNN, zwrócili się także o zwolnienie z zasad do papieża Franciszka i dyrektora banku Gian Franco Mammi. Jednak do tej pory żaden z nich nie odpowiedział na prośbę.