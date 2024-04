Atak dronów na Dalekim Wschodzie. Coraz bliżej przewrotu w kraju

Junta walczy na wielu frontach, aby zdławić powstania w całym kraju oraz ustabilizować gospodarkę, która osłabła od zamachu stanu w 2021 roku. Wojna domowa toczy się między wojskiem, a luźnym sojuszem rebeliantów z mniejszości etnicznych. Mianowany przez armię prezydent w zeszłym roku ostrzegał przed rozpadem kraju, z kolei w zeszłym tygodniu rządzący generał wezwał naród i wojsko do "jedności", aby zwalczać grupy zbrojne wspierane przez zagranicę.

Mjanma. Junta wojskowa traci kontrolę nad częścią kraju

Obecnie w Mjanmie jest ponad 2,6 mln przesiedleńców wewnętrznych ; 2,3 mln z nich zostało przesiedlonych siłą. Ponad 70 tysięcy osób uciekło do krajów ościennych jako uchodźcy, a ponad milion uchodźców z grupy Rohingjów pozostaje w Bangladeszu po wypędzeniu przez wojsko mjanmarskie.

Mjanma. Wstrząsające statystyki UNICEF

Z najnowszych danych przekazanych UNICEF wynika, że liczba ofiar w Mjanmie zabitych wskutek zaminowania kraju wzrósł trzykrotnie z poziomu 390 osób do 1052 w 2023 roku. Co piąta ofiara to dziecko.