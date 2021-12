Jak przekazano, do włamań na telefon komórkowy Romana Giertycha miało dochodzić w ostatnich tygodniach przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Natomiast smartfon prokurator Ewy Wrzosek miał być zhakowany dwa lata później - w momencie, gdy Wrzosek badała sprawę wyborów kopertowych i chciała prowadzić w tej sprawie śledztwo - podaje AP.





Pegasus w Polsce

W obu przypadkach zastosowany miał być wojskowy program szpiegowski NSO Group, zwany jako Pegasus. Organizacja Citizen Lab nie może przekazać, kto odpowiada za inwigilację, a NSO nie identyfikuje swoich klientów, poza tym, że działa tylko z legalnymi agencjami rządowymi. AP podkreśliła, że obie ofiary uważają, że za inwigilację odpowiedzialny jest polski rząd.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, nie potwierdził ani nie zaprzeczył, czy rząd zlecił włamania i czy jest klientem NSO - wskazała agencja.



Do sprawy odniósł się Roman Giertych, który na Twitterze nazwał całą sprawę "niewiarygodnym skandalem".



- Associated Press ujawniła przed chwilą, że telefon, który używałem w 2019, był 18 infekowany przez PEGAZUS. Polski rząd badał moje rozmowy godzina po godzinie, dzień po dniu. Używano mikrofonu tego telefonu. To był czas kampanii, spotkań z PDT, sprawy II wież. Niewiarygodny skandal - przekazał Giertych.



AP podkreśliła, że mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek dołączają do listy osób na całym świecie, których telefony zostały zhakowane przy użyciu Pegasusa.



Setki inwigilowanych Pegasusem na całym świecie

W lipcu opublikowane zostały wyniki międzynarodowego dziennikarskiego śledztwa 17 mediów, gdzie stwierdzono, że oprogramowanie Pegasus umożliwiało śledzenie co najmniej 180 dziennikarzy, 600 polityków, w tym trzech prezydentów, 10 premierów i jednego króla oraz 85 działaczy praw człowieka i 65 liderów biznesu z różnych krajów.



Oprogramowanie szpiegujące zamienia telefon w urządzenie do podsłuchiwania i pozwala operatorom zdalnie odbierać wszystko - od wiadomości po kontakty. Pegasus umożliwia nie tylko podsłuchiwanie rozmów z zainfekowanego smartfona, ale także uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo, oraz kamer i mikrofonów.

Wkrótce więcej informacji.