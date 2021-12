Mężczyzna przyznał, że postanowił osobiście uczestniczyć w czynności przesłuchania podejrzanego policjanta, żeby "spojrzeć mu w oczy, żeby zobaczył moją twarz - twarz ojca, któremu zabił syna" - powiedział zrozpaczony.

W poniedziałek w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi, po trwającym ponad dwa lata śledztwie, doszło do przedstawienia zarzutu policjantowi z Konina.



Sprawa dotyczy wydarzeń z 14 listopada 2019 r., kiedy na jednym z konińskich osiedli patrol policji próbował wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków. Najstarszy zaczął uciekać i - według informacji śledczych - nie reagował na wezwania do zatrzymania. Dlatego goniący go funkcjonariusz Sławomir L. użył broni, choć miał nie oddać strzału ostrzegawczego, wzywającego do zatrzymania. 21-latek zmarł na miejscu zdarzenia, pomimo udzielonej pomocy medycznej.



Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała na ciele mężczyzny ranę postrzałową na wysokości serca.



Prokuratura Regionalna w Łodzi wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza i nieumyślnego spowodowania śmierci.



Ostatecznie podejrzany usłyszał tylko jeden zarzut dotyczący nieumyślnego spowodowania śmierci.



"Zabił mi syna"

Jak wyjaśnił rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki, "do popełnienia przestępstwa doszło na skutek niewłaściwego i niezgodnego z ogólnymi zasadami postępowania z bronią palną".



- Z ustaleń śledztwa wynika, że funkcjonariusz policji prowadził pościg z niezabezpieczoną bronią, trzymając palec prawej dłoni w pobliżu języka spustowego. Podczas próby pochwycenia uciekającego podejrzany użył do tego ręki, w której trzymał przeładowany pistolet, kierując broń w stronę 21-latka, na skutek czego doszło do niezamierzonego wystrzału. Pocisk przebił klatkę piersiową od tyłu ku przodowi, powodując rozległe obrażenia i w konsekwencji zgon pokrzywdzonego - powiedział prokurator Bukowiecki.



Na przesłuchanie policjanta w prokuraturze łódzkiej stawił się też ojciec zastrzelonego, który ma status pokrzywdzonego.



- Cały czas nie mogę otrząsnąć się z tego, co usłyszałem. Człowiek, który zabił mi syna, nie usłyszał zarzutu zabójstwa - powiedział.

- To spotkanie kosztowało mnie dużo zdrowia, ale musiałem zobaczyć jego twarz. Ani razu nie spojrzał na mnie - przyznał.

- Jestem roztrzęsiony, załamany i po prostu nieszczęśliwy - dodał.



"Nieumyślne spowodowanie śmierci"

Zdaniem adwokata pokrzywdzonego podejrzany "powinien mieć postawiony zarzut zabójstwa, a nie zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci" - powiedział mecenas Michał Wąż.

Dodał, że nie zgadza się i nie akceptuje kwalifikacji prawnej przyjętej w prokuraturze wobec Sławomira L.

- Opis czynu przedstawiony Sławomirowi L. nie koreluje z kwalifikacją prawną - oświadczył.



Michał Wąż zapowiedział, że po wpłynięciu aktu oskarżenia do sądu będzie wnioskował o zmianę kwalifikacji czynu na zarzut zabójstwa.

Odmiennego zdania jest adwokat podejrzanego.

- Zarzut zabójstwa absolutnie nie wchodzi w grę. Taki pogląd jest stawiany przez osoby, które nie mają wiedzy prawniczej a poglądy lansują w oderwaniu od stanu faktycznego - powiedział mecenas Michał Wójcik.

Sławomir L. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

