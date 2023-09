Antypolska "superprodukcja" na Białorusi zadebiutowała w kinach

Premiera filmu "Na drugim brzegu", która odbyła się w czwartek, ma być częścią obchodów "Dnia Jedności Narodowej" na Białorusi, który przypada 17 września. To data, która nawiązuje do napaści na Polskę Związku Sowieckiego w 1939 roku.

"Ten film pokazuje młodzieży, czym był pokój ryski i rozbiór Białorusi, jak Białorusini znosili tę rozłąkę i jak polska strona odnosiła się do naszej religii i kultury. Jestem pewien, że film spełni oczekiwania wszystkich. Przecież to bardzo ważny temat" - mówił podczas premiery dyrektor generalny państwowego studia filmowego Biełaruśfilm Jurij Alaksej, cytowany przez reżimową agencję Biełta.

"Antypolska" produkcja

Biełsat nazywa film produkcją "antypolską". Jego akcja rozgrywa się w 1925 roku we wschodniej Rzeczpospolitej, gdzie białoruscy komuniści w "walce o wolność" dążą do przyłączenia do Związku Radzieckiego, rzekomego carstwa wolności i braterstwa narodów, gdzie język i kultura białoruskie mogą się rozwijać.