Amerykanom kończy się czas. Niszczycielski żywioł nadciąga

Na południowo-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w ciągu najbliższych godzin spodziewany jest ekstremalnie silny wiatr i potężny sztorm. W miastach, które znajdują się na drodze huraganu Milton rosną obawy, że burza spowoduje chaos i wiele ofiar śmiertelnych.

Milton zbliża się do USA. Mieszkańcy Florydy uciekają

W mieście Saracosta, zamieszkiwanym przez blisko 60 tys. ludzi, w środę nasiliły się opady deszczu, a ulice opustoszały. Wielu Amerykanów wyjechało z Florydy, inni ukryli się w schronach. Reklama

Gubernator stanu Ron DeSantis wzywał tych, którzy zostali, by poszukali bezpiecznej kryjówki. - Nadal masz czas na ewakuację, Ten huragan zada ogromny cios i wyrządzi ogromne szkody - ostrzegał urzędnik.

- Jesteśmy zdenerwowani. Idzie to samo, co przeżyliśmy podczas poprzedniej burzy. Wciąż się z tego podnosimy - powiedział agencji AFP jeden z mieszkańców Florydy. Mężczyzna planuje przeczekać burzę w domu, podobnie jak zrobił to podczas niedawnego huraganu Helene.

W środę Milton znajdował się 195 kilometrów od miasta Tampa, a prędkość wiatru szacowano na około 215 km/h. Uderzenie żywiołu ma nastąpić w środę wieczorem (w czwartek rano w Polsce).

Donald Trump oskarża Biały Dom. Joe Biden odpowiada

Zbliżający się do USA huragan stał się tematem politycznej dyskusji. Donald Trump oskarżał Biały Dom, że rzekomo pomoc, która powinna trafiać do jego zwolenników, kierowana jest do migrantów. Joe Biden stanowczo zaprzeczał i krytykował kandydata republikanów, nazywając jego słowa "kłamstwami" i "dezinformacją".

Wiceprezydent Kamala Harris, konkurentka Trumpa, mówiła z kolei, że wypowiedzi polityka są "niebezpieczne". - To nie do pomyślenia, że ktokolwiek, kto uważa się za przywódcę, wprowadza w błąd zdesperowanych ludzi, że nie otrzymają pomocy, do której mają prawo - podkreślała. Reklama

Stany Zjednoczone wciąż walczą ze skutkami huraganu Helene, który przetoczył się przez kraj pod koniec września. Zginęło wówczas co najmniej 235 osób, a naprawa spowodowanych przez niszczycielki żywioł szkód potrwa lata.

Źródło: AFP

