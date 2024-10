Były huragan Kirk - już jako pozatropikalny cyklon - przynosi do Europy porywisty wiatr. Wyraźnie odczuwamy to również w Polsce, zwłaszcza w górach. We wtorek na Kasprowym Wierchu zanotowano wiatr o sile 136,8 km/h, a na Śnieżce 104,4 km/h - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W kolejnych dniach wiatr prędko się nie uspokoi.