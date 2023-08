Alert ambasady USA w Mińsku. Wzywa obywateli do opuszczenia kraju

Litwa zamknęła przejścia graniczne z Białorusią. Stany Zjednoczone apelują do swoich obywateli

Ambasada radzi obywatelom USA, by opuścili Białoruś przez otwarte przejścia graniczne z Litwą i Łotwą lub samolotem. "Obywatele USA nie mogą wjeżdżać do Polski drogą lądową z Białorusi" - czytamy w komunikacie. Palcówka apeluje także, by nie podróżować do Rosji czy Ukrainy.