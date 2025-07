Administracja planuje ograniczenie dostępu do satelitarnych danych pogodowych, co może utrudnić prognozowanie i ostrzeganie przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi.

Gwałtowna burza przeszła w nocy z poniedziałku na wtorek przez amerykański stan Delaware, doprowadzając do śmierci 79-letniej kobiety. Na samochód, którym się poruszała, spadło drzewo. Z powodu fatalnych warunków w całych Stanach Zjednoczonych odwołano 623 loty. Nieopodal miejscowości Omar zanotowano tornado . Okazuje się, że tego typu zjawisk jest w 2025 roku wyjątkowo dużo .

O tym, że pogoda w USA staje się coraz gorsza, świadczą dane przedstawione przez amerykańskie Centrum Prognozowania Burz (SPC) . Wynika z nich, że w 2025 roku zaobserwowano już 1296 tornad . To o 338 więcej od średniej wieloletniej, która wynosi 958.

Ostatnio tak wiele tornad do połowy jednego roku zanotowano w 2011 roku. Dla porównania: w całym 2024 roku w USA było 1796 potwierdzonych tornad i wtedy był to drugi rekordowy rok pod tym względem, w ramach obserwacji prowadzonych od 1950 roku.

Z powodu tornad do połowy roku zginąć miało 68 osób, głównie w Kentucky i Missouri.

To dość brutalny rok. Doświadczyliśmy wielu tornad, które spowodowały duże zniszczenia i wiele ofiar w całym kraju - powiedział cytowany przez publiczne radio TSPR dr Daniel Chavas z uniwersytetu Purdue w West Lafayette w stanie Indiana.

Wymienione stany zwykle okupują czołówkę tych z największą ilością niszczycielskich wichur. W innych natomiast sytuacja mocno się zmieniła. Wyoming i Oregon do końca czerwca 2024 roku nawiedziło po kilkadziesiąt tornad. Rok później w tych rejonach nie stwierdzono ani jednego. Również Iowa została w znacznym stopniu oszczędzona i choć w 2024 roku było w niej 118 tornad, teraz było ich zaledwie 16.

W maju w artykule opublikowanym w serwisie UPI dr Chavas stwierdził, że to, "co się wybija jak dotąd w 2025 roku, to nie tylko ilość tornad".