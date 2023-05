Ale nawet jego obecność nie zwiększyła szansy na tornado. Zawisło nad nami przekleństwo błękitnego nieba - to określenie, które kiedyś Reed sformułował w książce o ściganiu burz.

Po co więc to wszystko? Czy jeżdżenie w tę i z powrotem po Wielkich Równinach jest aż tak niezwykłe, by spędzać na tym co roku niemal sześć miesięcy?

Doraźni łowcy przyjadą na tydzień, może dwa. Jest to jakiś rodzaj przygody. W przypadku Jasona i jego żony - to sposób na życie i biznes. Ale Jimmy? Po co mu te tornada?

Rozmawiamy na jednej ze stacji benzynowych, w kolejnym dniu z cyklu "eating day". Nad nami błękitne niebo, zatrzymaliśmy się na toaletę i by uzupełnić zapas butelek wody. Jest gorąco, ponad 30 stopni Celsjusza. Promienie słońca odbijają się od chromowanych osłon chłodnic zaparkowanych na stacji ciężarówek.

Zdjęcie Łowcy burz w Teksasie / Jakub Krzywiecki / INTERIA.PL

Jimmy też kiedyś taką jeździł. Kiedyś po równinach woził towary, a od kilku lat - łowców.

- W ciężarówce jesteś tylko ty. Sam. Tutaj jestem z ludźmi. Muszę o nich pamiętać, troszczyć się, żeby nic im się nie stało. Człowiek przez to nie czuje się taki samotny. Poza tym, wiesz, to ekscytujące. To samo, czego szukasz, może cię zabić - wskazał.

Kiedy Jimmy to powiedział, nie czułem się przekonany. Wszystko zmieniło się 6 maja.

Brownwood

- Dzisiaj mamy szansę na kilka dużych superkomórek - zapowiedział Jason podczas porannego prognozowania. Kiedy po południu wsiadamy do vana, humory dopisują. Dla żartu puszczamy muzykę z filmu "Twister".

Poruszamy się w strefie na południowy-zachód od Fort Worth. W pasie mniejszych miejscowości Waco i Mineral Wells krajobraz Teksasu zmienia się z zachodniej pustyni na tereny bardziej zielone, więc okolica nie jest idealna do pościgu.

Pojawiają się tu pagórki i drzewa. To źle. Przez roślinność trudniej cokolwiek dostrzec na ciemniejącym niebie, nie mówiąc już o robieniu zdjęć. Ale wieje na wschód, w stronę aglomeracji Dallas, a tornada nigdy nie powstają nad dużymi miastami. Jeśli coś ma się wydarzyć, wydarzy się tutaj.

Zdjęcie Wypukłe chmury typu Mammatus - zapowiedź zbliżającej się burzy / Jakub Krzywiecki / INTERIA.PL

Rano niebo było błękitne, około godziny 16 jest niemal w całości przykryte chmurami. Zazwyczaj łowcy burz szukają do obserwacji takiego miejsca, by ustawić się na w miarę płaskiej równinie i z daleka obserwować rozwijającą się superkomórkę.

To luksus, na który nie możemy sobie teraz pozwolić. Jimmy pędzi od burzy do burzy, szukając miejsca, gdzie między drzewa będzie można coś dostrzec.

- O cholera, zatrzymaj się - mówi nagle Jason. - Jest tam - pokazuje Jimmy'emu coś na niebie. Wypadamy z vana, ale niczego nie widzimy. Jason przez moment dostrzegł lej kondensacyjny, ale rozwiał się po chwili.

Godzinę później kolejna taka sytuacja. Chwilę później kolejna. Czasem wysiadamy z vana na pięć minut, czasem piętnaście. Miejsca zmieniamy co chwilę, cały czas analizując mapę radaru.

W samochodzie twarze mamy wlepione w okna, próbujemy wypatrzeć ruch w chmurach. Rośnie napięcie, oczekiwania. Już praktycznie przestaliśmy rozmawiać. Panuje cisza, zakłócana co chwilę uderzającymi w szyby falami deszczu, w które wpadamy.

Kiedy wypadamy ze strug deszczu, czasem widzimy komórki w oddali. Potrafimy już rozpoznać, co się w nich dzieje. Ciemne smugi na horyzoncie oznaczają deszcz. Białe - grad.

Zdjęcie Grad w pobliżu Brownwood / Jakub Krzywiecki / INTERIA.PL

Nagle słyszymy alarm w naszych telefonach. Regularny, piszczący dźwięk. Wszystkie zaczynają wyć. Ponieważ rotacja komórki burzowej jest już potencjalnie niebezpieczna, po jej wykryciu Narodowa Służba Pogodowa wydaje ostrzeżenie o możliwym tornadzie.

Komunikat ma formę powiadomienia, a nie tak jak w Polsce - alertu RCB w postaci SMS-a.

Zdjęcie Komunikat z ostrzeżeniem przed tornadem. "Schowaj się do schronu lub na najniższym piętrze budynku" / INTERIA.PL

Znajdujemy się na północny-wschód od Brownwood. Wokół są trzy komórki burzowe, największa z nich na zachód od miasta. - Spróbujemy pojechać drogą na południe - mówi Savannah, wpatrując się w mapę. Chcemy przeciąć drogę burzy.

Najpierw jednak musimy przejechać przez miasto. Na drodze co chwilę widać samochód, którego kierowca zatrzymuje się, wysiada, robi zdjęcia wielkiej, ciemnej chmury znajdującej się już nad przedmieściami.

Brownwood nie jest duże, liczy niecałe 20 tysięcy mieszkańców. W mieście zatrzymujemy się na chwilę na placu przy stacji benzynowej. Nie dla przerwy. Widać stąd dobrze superkomórkę. Czarna chmura jest coraz bliżej ziemi. Widać jak wiatr szybko przesuwa pod nią obłoki.

Zdjęcie Prognoza niebezpiecznych zjawisk pogodowych / NWS Fort Worth / Twitter

Wieje mocno, a jednocześnie jest gorąco i duszno. W powietrzu czuć wilgoć. Człowiek poci się i marznie na zmianę.

Sprawdzam Twittera. Na Wielkich Równinach w każdym większym mieście funkcjonuje biuro Narodowej Służby Pogodowej. Jednostka w Fort Worth opublikowała ostrzeżenie o tornadzie.

W Brownwood zaczynają wyć syreny alarmowe. Po raz pierwszy widzę scenę, która rzeczywiście przypomina film "Twister". Kiedy nagrywam wideo do tego reportażu, z przejęcia mylę nazwę miejscowości.

Zmieniamy miejsce. Jedziemy kilka mil dalej na południe i zatrzymujemy się obok przydrożnej winiarni. Jason pilnuje Jimmy'ego, by przynajmniej dwa koła vana pozostawały na asfalcie.

Czoło burzy jest tuż nad nami. Chmura kręci się, jakby nie mogła się zdecydować, co chce zrobić. Na własne oczy widzimy rotację, obłoki zbierają się, skręcają, zawijają, by chwili rozwiać się zupełnie. Ten proces powtarza się kilka razy.

Zdjęcie Czoło burzy w pobliżu Brownwood / Jakub Krzywiecki / INTERIA.PL

Przebiegamy na drugą stronę trasy. Jest tam szyld z napisem "niebo nad teksańską winiarnią", a pod nim rozgrywa się spektakl pogody. Czarna chmura mknie przez równinę, na tle jasnego horyzontu rozświetlonego zachodzącym słońcem.

W amoku robimy zdjęcia, nie widząc do końca, na czym się skupić. Burza przecięła już drogę, przy której stoimy i okrąża nas teraz od zachodu i północy. Zaczyna padać.

- Musimy zmienić miejsce. Jesteśmy tylko trzy mile od rdzenia burzy - Savannah mówi to głosem nieznoszącym sprzeciwu. Ładujemy się, odjeżdżamy.

63

Próbujemy jeszcze gonić komórkę w taki sposób, by z jednej strony być w bezpiecznej odległości, z drugiej, byśmy mogli cokolwiek dostrzec. Czas ucieka, robi się niemal zupełnie ciemno.

Mimo przejęcia i naszego entuzjazmu na radarze widać, że burza słabnie, prędkość wiatru jest coraz mniejsza. Powoli godzimy się z porażką. Tak, porażką. To słowo najlepiej opisuje nasze emocje.

Widzieć, jak chmura kręci się tuż nad głową i ostatecznie nie tworzy tornada, które dotknęłoby ziemi, to jak zamówić ucztę w restauracji i wyjść tuż przed podaniem.

Zdjęcie Niebo nad teksańską winiarnią / Jakub Krzywiecki / INTERIA.PL

Godziny oczekiwania i chwile ekscytacji - tak najkrócej można streścić pogoń za burzami na Wielkich Równinach. Nie jest też tak, że komórki burzowe zawsze rozwiewają się na chwilę przed wielkim finałem. Jason znajduje tornado już cztery dni później, w Kolorado.

Trąba powietrzna dla łowcy burz to sukces, święto. I na tym właśnie polega moralny problem oceny tej pogoni. Oczywiście, część łowców zajmuje się nauką, meteorologią, badaniem pogody. Ich obserwacje pomagają w krytycznych sytuacjach wspierać służby ratujące zagrożonych ludzi.

Ale ekscytacja bierze tu górę. Pogoń za tornadami to przygoda, w której jest - wstyd się przyznać - trochę cynizmu. To, co dla łowcy jest zwycięstwem, dla zwykłego człowieka stanowi śmiertelne zagrożenie.

Łowca zrobi zdjęcie, pochwali się w mediach społecznościowych, odjedzie. Mieszkaniec alei tornad straci dobytek, zdrowie czy nawet życie. I nie ma w tym zdaniu grama przesady.

W pierwszym kwartale 2023 roku tornada zabiły w USA 63 osoby.

