Komisja Europejska planuje nałożyć ograniczenia na rosyjskie tankowce należące do tzw. floty cieni. Przypomnijmy, to statki przewożą surowce z Rosji, omijające narzucone sankcje. To reakcja na ostatnie wydarzenia na Morzu Bałtyckim. Doszło tam do przerwania podmorskich kabli, a fińskie służby graniczne wskazały na winę rosyjskiego tankowca.