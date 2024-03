Alarm w Ukrainie. Polska poderwała myśliwce

"Uwaga, w polskiej przestrzeni powietrznej operują dyżurne statki powietrzne , co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju" - napisało w serwisie X Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w komunikacie wydanym w niedzielę przed godziną 5 rano.

Polska poderwała myśliwce. Alarm powietrzny w całej Ukrainie

Jak relacjonuje Ukraińska Prawda, alarm powietrzny wszczęto w całej Ukrainie. O ostrożność apelował do mieszkańców m.in. mer Lwowa Andrij Sadowy, który pisał, by udać się do schronów, nie ignorować zagrożenia i nie nagrywać filmów.