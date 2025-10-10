Alarm po trzęsieniu ziemi w azjatyckim kraju. "Spodziewane niszczycielskie tsunami"

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 nawiedziło w piątek rano wybrzeże prowincji Davao Oriental na Filipinach - poinformował Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS). W związku ze wstrząsami służby wydały ostrzeżenia przed "niszczycielskim tsunami" na wybrzeżu Pacyfiku. Eksperci alarmują, że fale mogą sięgnąć 3 metrów i pojawić się "w ciągu godzin". Wezwano do natychmiastowej ewakuacji.

Pracownicy centrum handlowego w Davao City (Mindanao) ewakuowani po trzęsieniu ziemi
Pracownicy centrum handlowego w Davao City (Mindanao) ewakuowani po trzęsieniu ziemi

  • Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 nawiedziło wybrzeże Filipin, wywołując ostrzeżenia przed tsunami.
  • Eksperci ostrzegają, że fale tsunami mogą osiągnąć nawet 3 metry wysokości, a mieszkańców wezwano do ewakuacji.
  • Filipiny leżą w pacyficznym pierścieniu ognia, gdzie trzęsienia ziemi i erupcje są częste.
PHIVOLCS poinformował, że wstrząs nastąpił na głębokości 10 kilometrów, około 62 kilometry na południowy wschód od miasta Manay po godz. 9.40 czasu lokalnego (godz. 3.40 w Polsce).

W pierwszych raportach nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych lub poszkodowanych.

PHIVOLCS oraz amerykański system ostrzegania przed tsunami wydały alerty, ostrzegając przed niebezpiecznymi falami tsunami o wysokości 1-3 m na wybrzeżach w promieniu 300 km od epicentrum. PHIVOLCS zdecydowanie zaleca mieszkańcom obszarów przybrzeżnych w centralnej i południowej części Filipin natychmiastową ewakuację na wyżej położone tereny.

Filipiny. Służby ostrzegają przed tsunami. Możliwe wstrząsy wtórne

"Na wschodnim wybrzeżu tego archipelagu spodziewane jest niszczycielskie tsunami z falami o wysokości zagrażającej życiu" - podano w komunikacie cytowanym przez agencję AFP.

Instytut ostrzegł, że fale tsunami mogą osiągnąć wysokość "ponad jeden metr powyżej normalnych pływów" i pojawić się w ciągu dwóch godzin. PHIVOLCS ostrzegł również, że trzęsienie ziemi może spowodować zniszczenia i liczne wstrząsy wtórne.

Ostrzeżenie przed tsunami o wysokości ok. 50 cm wydały także indonezyjskie służby.

    Filipiny w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia

    Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

    Poprzednie trzęsienie ziemi na Filipinach wystąpiło 30 września. Wstrząsy o magnitudzie 6,9, które nawiedziły wyspiarską prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, spowodowały śmierć co najmniej 72 osób, a 500 zostało rannych.

